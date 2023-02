Filhote de peixe-boi é resgatado após ser encontrado por moradores em praia de Colares

Um filhote de peixe-boi foi encontrado na praia do Bacuri, no município de Colares, na região nordeste do Pará, no início da manhã desta sexta-feira (24), por volta das 5h30, segundo relatos de moradores da região. Após ser capturado, o animal, que estava à deriva, foi resgatado pelos populares, que se mobilizaram e mantiveram o filhote em uma caixa d’água. Os moradores relatam que o peixe-boi estava ferido e se debatendo no momento em que foi encontrado.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Colares informou que, por meio da Secretaria de Meio Ambiente do município, prestou apoio aos moradores, para que o transporte do mamífero seja feito com segurança. E, ainda, o Instituto Bicho D'água foi contatado pela secretaria, solicitando apoio para os primeiros atendimentos e articulação para resgate e destinação do filhote.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes junto ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Pará (PMPA), acerca do destino do animal e os devidos atendimentos especializados e cuidados com o animal.

