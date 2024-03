Filhote de peixe-boi é resgatado após ser encontrado por morador em Porto de Moz no Pará

Um filhote de peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis), espécie ameaçada de extinção, foi resgatado no último dia 4 de março em Porto de Moz, região do Baixo Amazonas, no Pará. O animal foi encontrado por um morador da região, identificado como Abel Viana, que encontrou, prestou os primeiros cuidados ao filhote e acionou a equipe do ICMBio da Reserva Extrativista (RESEX) Verde Para Sempre. O peixe-boi estava bastante debilitado, sobretudo pela exposição prolongada ao sol e uma das nadadeiras dele estava amputada, provavelmente por ação humana.

Para prestar os primeiros socorros ao peixe- boi, foram acionadas equipes do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CMA/ICMBio) e o Instituto Bicho D'água (IBD). E ainda, profissionais do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Castanhal (HV/UFPA), que forneceram instruções à distância para que a comunidade e ICMBio local prestassem os atendimentos iniciais à espécime.

Atendimento

Após o primeiro atendimento do filhote, a Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio (DIBio/ICMBio) viabilizou ações para o resgate. Uma médica veterinária foi até o local para realizar os procedimentos clínicos de estabilização e garantia de bem-estar do animal. O filhote será reabilitado e mantido no HV/UFPA com apoio do IBD e da Superintendência do IBAMA no Estado do Pará (SUPES-PA).

Segundo o órgão federal, serão garantidos recursos e meios necessários para reabilitação, manutenção e destinação do espécime por meio do Plano Nacional de Biodiversidade (Planabio), conduzido pela Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo/IBAMA). Para chegar até o HV/UFPA, em Castanhal, o peixe-boi será transportado de avião pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado do Pará (Graesp) e acompanhado em todo o trajeto por equipe de veterinários e biólogos do CMA/ICMBio e IBD.

A ação de resgate ao animal, que foi coordenada pela da Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Norte e Centro Oeste (Remanor), contou com a participação da comunidade local, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Bicho D'água (IBD). Entre os demais órgãos envolvidos estão: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o governo estadual, por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp)