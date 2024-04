Homem é executado a tiros na frente da companheira no Distrito de Icoaraci

Renan do Nascimento Serrão, de 28 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (21/04), na esquina da 4ª Rua com a Lopo de Castro, no bairro do Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, em Belém. O crime ocorreu por volta das 21h. A vítima foi baleada com quatro tiros, sendo um na região da cabeça e três de raspão no braço. O 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atendeu a ocorrência, e, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O homicídio atraiu muitos curiosos para a rua, deixando o trânsito lento no local. Os agentes tiveram que orientar os condutores. Segundo testemunhas, Renan, que estava acompanhado da esposa em um mototáxi, foi surpreendido pelo suspeito em via pública. O criminoso estaria seguindo a vítima de longe, e assim que Renan entrou na rua, o mesmo não esperou a motocicleta parar e efetuou os disparos. Renan morreu na hora. A companheira dele e o mototaxista saíram ilesos do ataque.

“O suspeito, que estava sozinho, fugiu na direção da Augusto Montenegro”, informou um integrante da guarnição policial que atendeu a ocorrência.

Após realizar as primeiras análises no local do crime, a Polícia Científica constatou que Renan foi alvejado com quatro disparos. Um deles acertou a cabeça da vítima, e os outros três pegaram de raspão no braço. A mulher da vítima e o mototaxista não tiveram ferimentos.

O 10º BPM informou que Renan tem passagens no polícia por roubo, tráfico de drogas e receptação. Ele teria saído há dois meses do sistema penitenciário. Os agentes trabalharam com a hipótese que a vítima teria sido cobrado por dívidas de drogas.

A Polícia Civil do Pará informou que dará início às investigações e vai pedir imagens das câmeras de segurança da área para resgatar o momento do homicídio, e, assim, tentar identificar o suspeito de praticar o crime.