​Homem é assassinado a facadas após discussão em Icoaraci

Um homem, não identificado, foi assassinado a facadas na tarde deste sábado (19), após uma suposta discussão, na Rua Souza Franco com a Rua Siqueira Mendes, no bairro do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, em Belém. As primeiras informações são de que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em frente a um mercadinho de bairro.

Uma testemunha, que não se identificou no vídeo, que está circulando nos grupos de WhatsApp, gravou o exato momento em que os agentes chegaram na ocorrência. Segundo ele, dois amigos teriam brigado, e o segundo, decidiu golpear o primeiro com uma facada. “O suspeito foi preso em flagrante”, disse o cidadão no registro. No entanto, a polícia não confirmou a informação.

O 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BM) está atendendo a ocorrência e ouvindo as testemunhas. A Equipe da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, também está no local realizando as deligênciais.

A Equipe de Reportagem está apurando mais detalhes sobre o homicídio e soliciou nota à Polícia Militar e a Polícia Civil.