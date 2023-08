Itaituba: Homem que matou o próprio pai é assassinado a tiros por dupla em motocicleta

​Dhony Rocha da Silva, mais conhecido como “Goba”, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (16), na 35ª rua do bairro Santo Antônio, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ninguém foi preso. A vítima já tinha antecedentes criminais, uma vez que assassinou o próprio pai anos atrás. Atualmente, fazia uso de monitoramento eletrônico. Com Dhony, a polícia encontrou aproximadamente 200 gramas de entorpecentes, cujo tipo não foi identificado.

Testemunhas relataram à p​olícia que o homem estava na rua, quando foi abordado por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta, de cor preta.

Conforme as testemunhas, quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos. Pelo menos dois acertaram Dhony fatalmente. No local do crime, ao site Giro Portal, a Polícia Militar informou que a vítima era da comunidade de Miritituba, em Itaituba, e possuía um histórico criminal pelo assassinato de seu próprio pai anos atrás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o homem já estava morto. A Polícia Científica foi chamada para analisar e remover o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso para elucidar as circunstâncias e motivações do crime.​