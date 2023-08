Às vésperas do Dia dos Pais, homem mata a filha e tira a própria vida no nordeste do Pará

Às vésperas do Dia dos Pais, um caso chocou moradores do município de Ipixuna do Pará, nordeste do Pará. Um homem, identificado como Antônio Hélio da Silva, é suspeito de matar a filha, Edinelma Lemos da Silva, com disparos de uma arma de fogo e depois ele tirou a própria vida com um tiro na região da cabeça, na última sexta-feira (11), na comunidade Gleba 05, localizada na zona rural da cidade. Informações preliminares dão conta de que a moça já era adulta, mas as idades, tanto do pai quanto da filha, não foram confirmadas pela polícia. As informações preliminares foram divulgadas no portal Boletim de Ocorrências Paragominas.

De acordo com o site, os corpos foram encontrados a metros da casa onde moravam, em uma área de mata. A equipe de reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Delegacia Civil da cidade, na tarde de sábado (12), e uma agente, que não preferiu não se identificar, afirmou que o caso trata-se de um homicídio, mas não soube informar o que teria motivado o crime.

“As pessoas que moram nas redondezas informaram que o crime ocorreu pela manhã, mas só vieram dar falta de pai e filha por volta das 17h30, 18h, e foi quando a PC foi acionada para começar a investigar o sumiço”, disse a agente à reportagem do Grupo Liberal.

Nas redes sociais, moradores de Ipixuna do Pará comentam que Edinelma teria ido passar o fim de semana do Dia dos Pais com Antônio. No local do crime, populares começaram a comentar que o homicídio seguido de suícidio foi motivado por ciúmes. Segundo a vizinhança, o pai, motivado pelo descontentamento com o relacionamento de Edinelma com outro homem, decidiu matá-la, dando um fim no envolvimento amoroso.

A vizinhança chegou a confirmar que a vítima e Antônio Hélio mantinham um relacionamento conjuntural, o que pode ter sido uma das motivações por trás do crime. No entanto, a Delegacia Civil de Ipixuna do Pará não confirma a informação: “A população comenta, mas a delegacia ainda não chegou a concretizar essa informação”.

Em contato ao jornal, o Comando de Policiamento Regional VI (CPR VI) confirmou que o homem matou a filha com disparo de arma de fogo e, em seguida, atirou contra a cabeça, mas não chegou a confirmar quantos disparos foram efetuados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Ipixuna do Pará, que busca esclarecer as motivações e os acontecimentos que culminaram com o homicídio. O Grupo Liberal solicitou nota da PC e segue aguardando mais detalhes sobre a motivação.