Filho mata pai a tiros no Dia dos Pais, em Parauapebas; suspeito foi preso

Manoel Ramos Alves foi morto com quatro tiros, na madrugada deste domingo (13), em Parauapebas, no sudeste paraense. O suspeito, identificado pela polícia como Haylan Araújo Alves, é filho da vítima. Ele foi preso. Ainda não se sabe a motivação do crime, que ocorreu no Dia dos Pais. Com informações do Portal Pebão.

O caso aconteceu, por volta de 00h10 deste domingo (13), na Rua Sol, próximo à Rua Perimetral Norte, 522, bairro Liberdade. Uma equipe de Investigação de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, foi informada sobre a morte de Manoel. No local do crime, os policiais constataram que o homem apresentava perfurações na cabeça.

Testemunhas disseram que Haylan estava agredindo a esposa, quando a mulher pediu socorro. O pai do suposto agressor foi atender os gritos de desespero e acabou sendo alvejado e morreu na hora. Depois disso, o filho fugiu em uma moto Honda Broz Branca. Ainda conforme o relato de testemunhas, Manoel e Haylan tinham uma relação conturbada, inclusive com registros de agressões físicas por parte do filho.

A Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito horas depois do crime, já pela manhã, na Rua Lauro Corona, no Bairro da Paz. Após a captura, o filho da vítima foi apresentado na delegacia de Polícia Civil e está à disposição da Justiça.