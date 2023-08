Assassinato em Santarém: homem sai de casa de madrugada e é morto com ao menos 6 tiros

Um homem identificado como Anderson Luís de Sousa Figueira, 29 anos, foi morto com ao menos 6 disparos de arma de fogo, na madrugada desta quinta-feira (17), por volta das 4h, na esquina da Rua Rosa Vermelha com Travessa Margarida, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, oeste do Pará.

As informações foram divulgadas pelo site O Impacto e pelo Blog do Siki. De acordo com familiares, a vítima saiu da sua residência localizada próximo ao local do crime, possivelmente atraída por seu algoz. Ao Blog do Siki, a esposa da vítima informou que Anderson estava deitado, assistindo à televisão, e saiu de casa por volta de 4h sem dar explicações. Ela disse que não tinha conhecimento do envolvimento com a criminalidade ou se ele estava devendo pra alguém.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 4h15, pela vizinhança que ouviu os disparos. A Polícia Criminal informou que pelo menos 6 disparos foram efetuados. O Samu estava no local para constatar o óbito. O investigador da Polícia Civil foi ao local e disse que o caso deve ser encaminhado para a especializada em homicídios.

Familiares informaram que Anderson deixa 2 filhos, um de 10 e outro de 3. A mulher dele estava grávida de 7 meses.