Homem é assassinado a tiros dentro de caminhonete em Canaã dos Carajás

Valdeir Rodrigues dos Santos foi morto a tiros, nesta quinta-feira (17), dentro de uma caminhonete, na Vila Planalto, que fica na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Uma testemunha gravou um vídeo que pode ajudar a Polícia Civil a encontrar o autor do crime.

A gravação em questão mostra o suspeito se distanciando do veículo onde a vítima foi executada a tiros. Segundo o Correio de Carajás, na gravação, o cinegrafista amador diz que “o cara meteu bala no outro aqui, doido, agorinha aqui”. O suspeito aparece de uniforme azul, boné preto e uma máscara facial.

Existe uma filmagem onde são mostradas as marcas dos tiros que atravessaram a janela de uma caminhonete, atingindo a vítima no interior do veículo. Valdeir chegou a ser socorrido ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.