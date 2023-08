PC prende 13 pessoas por venderem lugar na fila de banco em Abaetetuba

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (18), 13 pessoas por extorsão, associação criminosa e atentar contra a segurança de serviço de utilidade pública, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Segundo a PC, os suspeitos ameaçavam e coagiam beneficiários de auxílios do Governo Federal. Além disso, eles causavam tumultos com objetivo de venderem vagas nas filas da Caixa Econômica Federal, o que impedia o andamento do serviço.

As prisões foram realizadas no andamento da operação “Fura Fila”, que foi deflagrada durante a madrugada desta sexta (18). A polícia identificou e ouviu 11 vítimas dos suspeitos, que foram autuados em flagrante.As investigações da polícia apontaram que os beneficiários chegavam em frente à instituição bancária e eram abordados pelos investigados, para guardar um lugar na fila de atendimento.

Os valores dessa “reserva”, segundo a polícia, podiam ir de R$ 30 a $ 200. Se alguma pessoa não concordasse a fazer o pagamento, eram ameaçados e coagidos a ir para o fim da fila. Ainda de acordo com a PC, alguns dos investigados já causaram tumultos que terminaram em violência e confusão no mesmo local.

No decorrer da ação, os policiais civis apreenderam R$ 700, sete celulares e uma porção de maconha. A PC segue com as investigações para identificar mais criminosos e reprimir condutas dessa natureza.