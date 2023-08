Nutricionista agride mulher: Manoel Netto quer se defender da acusação, diz defesa

O nutricionista Manoel Netto quer se defender da acusação de ter agredido uma mulher. Por isso não aceitou o acordo proposto pelo Ministério Público para suspender o andamento do processo. É o que afirmou, nesta sexta-feira (18), o advogado Lucas Sá, que atua na defesa do nutricionista, após audiência realizada esta manhã.

“Agora, finalmente, poderemos apresentar a defesa dele e o juiz irá decidir se é o caso de inocentá-lo sumariamente ou se irá marcar uma audiência onde as pessoas serão ouvidas para esclarecerem sobre os fatos apurados até o momento”, afirmou o advogado.

O posicionamento foi divulgado pelo advogado Lucas Sá, por redes sociais, após uma audiência que decidiria pela suspensão ou não do processo, em decorrência da proposta de acordo ofertada pelo Ministério Público. A audiência ocorreu às 10h, perante a 9ª Vara Criminal de Belém, por videoconferência.

Agressões

No dia 3 de julho deste ano, o juiz Marcus Alan de Melo Gomes, da 9ª Vara Criminal de Belém, manteve, à noite, as medidas protetivas de urgência pela Lei Maria da Penha em favor de Marina Barra Ribeiro agredida pelo nutricionista Manoel Alves Pereira Netto.

O caso ocorreu no dia 8 de abril deste ano, nas proximidades de um condomínio de luxo do bairro de Batista Campos, em Belém. O profissional de saúde arrancou Marina de dentro de um carro e a jogou no chão. O laudo da Polícia Científica do Pará comprovou as agressões. A Polícia indiciou Manoel por lesão corporal. Ainda não há data do julgamento do processo.