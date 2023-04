Nutricionista agride mulher: Justiça estabelece medidas protetivas

A Justiça determinou, nesta quarta-feira (12), medidas protetivas contra o nutricionista Manoel Alves Pereira Netto. Ele foi flagrado ao agredir Marina Barra Ribeiro. O caso ocorreu no último sábado (8) no chão nas proximidades de um condomínio de luxo do bairro de Batista Campos, em Belém. As medidas foram ordenadas pelo juiz Mauricio Ponte Ferreira de Souza, titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, apesar do processo ter sido redistribuído à Vara de Inquérito Policiais.

Câmeras de um circuito interno de vigilância registram Manoel arrancado Marina de dentro de um carro e a jogando no chão. Tudo veio à tona na terça-feira (11).

No documento, o juiz disse que, mesmo após o dia em que agressão ocorreu, o nutricionista ainda continuou perturbando a vítima através de ligações telefônicas, o que “a coloca em situação de fragilidade, abalo psicológico e temerosa, a respeito do que pretende com a insistência deste contato”.

Por conta disso, o juiz decidiu que Manoel está proibido de se aproximar até 100 metros de Marina Barra Ribeiro; impedido de entrar em contato por qualquer meio de comunicação com a vítima; além da proibição de frequentar a mesma academia que Marina frequenta, localizada no bairro do Reduto, nos horários em que ela estiver no local.

Apesar do juiz Maurício ter estabelecido as medidas protetivas, fica a cargo da Vara de Inquérito Policiais mantê-las ou não.