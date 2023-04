Homem arranca mulher de dentro de carro e a joga ao chão em Belém

​Câmeras de segurança instaladas nas proximidades de um condomínio de luxo no bairro de Nazaré, em Belém, registraram o momento em que uma mulher é agredida por um homem. Tudo ocorreu na madrugada de sábado (8), mas só veio à tona nesta terça-feira (11).

Através dos registros, é possível ver que o homem puxa a mulher de dentro de um carro e a joga violentamente no chão. Em seguida, ele entra no veículo e, conforme os registros, vai embora.

O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil. No boletim de ocorrência, consta que a vítima e o agressor estavam em uma festa e se desentenderam. Conforme o documento, na saída, o rapaz levou a jovem e uma amiga dela no carro dele.

As jovens afirmam que pediram ao agressor para serem deixadas em casa. Porém, ele teria desviado o caminho e estaria indo em direção à casa dele, na avenida Serzedelo Corrêa, onde houve uma discussão que terminou com a agressão da moça.

Temendo pela própria segurança, a jovem resolveu entrar com um pedido de medida protetiva contra o agressor, que teria histórico de violência.

A reportagem de O Liberal solicitou mais informações às autoridades policiais, mas ainda não teve retorno.