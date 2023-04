​Homem é flagrado agredindo mulher dentro de carro no bairro de Nazaré, em Belém

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado supostamente agredindo uma mulher, em um carro, no meio do trânsito, na avenida Governador José Malcher, próximo da travessa Quintino Bocaiúva, bairro de Nazaré, em Belém. O registro, em vídeo, foi feito na tarde desta quarta-feira (4) por uma pessoa que não terá seu nome divulgado nesta matéria por questões de segurança.

A gravação, que não será reproduzida para proteger a identidade da vítima, mostra que chovia no momento do ocorrido. O carro, modelo Honda City, está parado no sinal vermelho e começa a se mexer. Logo em seguida, a vítima das agressões empurra a porta para tentar fugir, mas é nítido que ela foi puxada para dentro do veículo. Uma terceira pessoa percebe a ação e ainda grita “Para! Para!”, na tentativa de cessar as agressões.

O autor do vídeo conversou com a redação integrada de O Liberal e disse que ficou com receio de continuar o registro e ser perseguido. Porém, ele acionou uma viatura da polícia que estava próxima e esta repassou a placa​, bem como outras ​características do automóvel​,​ para que o Sistema de Segurança Pública fizesse o acompanhamento e abordagem do carro onde o casal estava. Até a publicação desta matéria, não há informações se o agressor foi localizado e identificado.

A redação integrada de O Liberal acionou as polícias Civil e Militar para apurar mais detalhes.​​