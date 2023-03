Incêndio no Guamá foi provocado por homem que tentou matar a ex e os filhos; ele foi preso

Um homem de 41 anos foi preso, na tarde desta quinta-feira (23), pela Polícia Civil. Ele é o principal suspeito de ter ateado fogo na casa da ex-companheira, no último dia 18 de março, no bairro do Guamá, em Belém. O fogo criminoso acabou atingindo diretamente outras cinco casas e indiretamente outras quatro. Mais de 20 pessoas foram prejudicadas e uma delas ficou ferida.

Policiais civis da Delegacia de Feminicídios (Defem), vinculada à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) prenderam o suspeito pelos crimes de tentativa de feminicídio e incêndio. Tudo aconteceu, segundo apontam as investigações, porque ele não aceitava a separação. Ele acabou confessando os crimes.

Ana Paula Chaves, delegada titular da Deam Belém, explica que a vítima procurou a unidade policial e relatou o fato, dizendo suspeitar do ex-companheiro. “Durante o depoimento, ela relatou que ele já havia ameaçado de colocar fogo na casa com ela e os filhos dentro e não aceitava o fim do relacionamento e, constantemente, perseguia a vítima”, contou.

Após ouvir as vítimas, policiais civis da Deam Belém iniciaram as diligências para localizar e coletar indícios do crime. Com as provas necessárias, foi representado o mandado judicial de prisão preventiva, sendo expedido pelo Juiz da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Após confessar os crimes durante o interrogatório, ele apontou o local onde havia comprado o combustível para provocar o fogo. "Com a prisão, a investigação continua, para coletar mais indícios de autoria e materialidade do crime para futura representação e responsabilização criminal", diz nota da Polícia Civil.