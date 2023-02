Incêndio no Guamá: famílias que moravam nas casas atingidas pelo fogo recebem assistência

A Comissão Municipal de Defesa Civil esteve na passagem Joana D’arc, no bairro do Guamá, para realizar vistoria em dois imóveis atingidos pelo incêndio ocorrido no final da noite de sexta-feira (10). Em um deles, moravam duas famílias. A visita foi realizada no último sábado (11).

Com a análise dos imóveis pela Defesa Civil, e a entrega de um relatório técnico aos proprietários dos bens, as famílias poderão participar de programas de assistência social mantidos pela Prefeitura de Belém e pelo Governo do Pará. A comissão da Defesa Civil também articulou o contato das vítimas com a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão de assistência social do município.

VEJA MAIS

Famílias podem ter benefício de até R$ 21 mil

Além da Defesa Civil, técnicos da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) também prestaram um atendimento inicial às famílias da passagem Joana D'arc. Segundo os representantes da Cohab, as famílias foram orientadas sobre o processo de inscrição no programa "Sua Casa", que concede até 21 mil reais para construção, reconstrução e ampliação de imóveis.

"Sabemos que nesse momento delicado as famílias têm dificuldades em conseguir a documentação necessária para fazer a inscrição no programa. Mas nossa equipe vem até o local para orientar os moradores. Com isso, conseguimos agilizar o processo de recebimento dos benefícios e assim as famílias podem tentar retomar o cotidiano”, diz Luís André Guedes, diretor da Cohab.

Ao todo, sete pessoas foram impactadas pelo sinistro e estão desabrigadas, entre elas, uma criança de um ano e sete meses. José Ramos, de 58 anos, um dos proprietários dos imóveis atingidos, teve queimaduras de segundo grau no braço direito e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, responsável também pela perícia que deve indicar a causa do incêndio.

Mayara Cristina Aguiar de Jesus outra sobrevivente. A moradora conta que passou o dia na casa de vizinhos e que o fogo consumiu a residência em pouco tempo.

"Eu tenho um filho pequeno de 1 ano e sete meses. Nós ainda estamos muito assustados. As chamas começaram por volta das 22h e não deu tempo de salvar nem os nossos documentos", detalhou Mayara.

Inscrição e recebimento do "Sua Casa"

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios - estabelecidos em lei - para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida em que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

Interessados em se cadastrar no Programa "Sua Casa" podem ligar para (91) 3214-8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab na Passagem Gama Malcher, n° 361. Souza, Belém - PA.