Crianças morrem dentro de casa em incêndio enquanto mãe trabalhava em feira

Duas crianças morreram devido a um incêndio no domingo (5), na cidade de Tururu, no Litoral Oeste do Ceará. Elas estavam sozinhas em casa após a mãe sair para trabalhar na feira da região “para não ver os filhos passando fome”.

O tio das crianças, Valdeci da Silva, de 33 anos, foi quem tirou os sobrinhos da casa. Ele levantou com o desespero da avó assustada com o fogo e quebrou a porta do lugar onde estavam os irmãos de 1 e 2 anos. Valdeci viu um fogo alto tomando conta da cama e ouviu o choro da menina de 2 anos e 7 meses.

O bebê, de 1 ano, morreu ainda na casa e foi sepultado no mesmo dia. Nesta segunda-feira (6), a família se reuniu para enterrar a menina, que chegou a ser levada para Fortaleza durante o atendimento médico, mas não resistiu.

Valdeci conta que a mãe das crianças está muito abalada. “Ela está muito abalada, está aqui na residência da minha mãe, que fica no mesmo terreno. Estamos apoiando e consolando, porque é o que a gente pode fazer. Ela ainda não acredita no que aconteceu”, diz.

Em outros momentos, os irmãos já tinham ficado sozinhos enquanto a mãe ia trabalhar, como relata o tio. Dessa vez, a suspeita é de que o ventilador tenha gerado o fogo.

“Ela foi fazer uma coisa que tinha de fazer para não ver os filhos passando fome, não era o querer dela, foi preciso”, frisa o homem.

O pai das crianças não vivia na mesma casa, mas foi ao local quando soube do incêndio. “Ele veio aqui depois do ocorrido, viu a imagem e chorou. Ele ficou calado e foi embora, pegou uns documentos para ir ao hospital. Ele e a família estavam no funeral”, detalha.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)