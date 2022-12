Homem é encontrado morto, amarrado em árvore, seminu e com perfurações

No último sábado (17), o corpo Rafael do Carmo de Oliveira, 35 anos foi encontrado em estado de decomposição e amarrado a uma árvore com perfurações em uma mata. De acordo com a Polícia Militar, apesar do estado do corpo, a vítima foi reconhecida pela família. As informações são do portal O Tempo.

Segundo os policiais, quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Rafael amarrado e com pano na região do pescoço. Ele estava seminu e com sinais de violência de formas variadas, queimaduras, cortes profundos, perfurações, feridas na região da cabeça e genitália mutilada. O caso aconteceu em em Pouso Alegre, localizado na região Sul de Minas Gerais. Após a avaliação da perícia, o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML).

A irmã da vítima contou aos PMs que o homem estava desaparecido há quatro dias e que já havia dito estar jurado de morte. As investigações seguem agora com a Polícia Civil.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).