Homem é esfaqueado por dois suspeitos após se envolver em briga no bairro da Cremação

Um homem ainda não identificado não resistiu e morreu após ser esfaqueado, na travessa Apinagés, esquina da Rua Nova II, no bairro da Cremação, em Belém, na tarde deste domingo (18). As informações preliminares da Polícia Militar são de que a vítima, um possível morador de rua, foi agredido a pauladas por dois homens, também não identificados, que, em seguida, o esfaquearam após um desentendimento.

A vítima foi atingida na região do tórax. Ao Grupo Liberal, a PM informou que os envolvidos no crime fugiram do local após realizar o homicídio, e que ainda não foram localizados. Uma viatura foi mandada para realizar a ronda e localizá-los, mas por enquanto, sem sucesso.

Ainda segundo a PM, a Polícia Científica foi enviada para realizar a perícia e viaturas estão sendo deslocados para o local do crime. A Redação Integrada segue apurando mais informações.

A equipe de reportagem solicitou nota sobre o caso para a Polícia Militar e Polícia Civil e segue aguardando resposta.

