Jovem de 22 anos é encontrado morto com perfurações de arma branca em Parauapebas

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado na madrugada deste sábado, 17, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Identificado como Thiago da Conceição Fialho, homem tinha marcas de perfurações feitas por arma branca pelo corpo. O cadáver foi localizado na rua Rui Barbosa, no bairro Guanabara.

Informações do Portal Pebão dão conta de que o corpo foi encontrado por volta das 5h30 da manhã deste sábado, porém as circunstâncias do crime ainda não são conhecidas. A Polícia Miliar do Pará (PM) foi acionada e esteve no local para realizar a confirmação do fato e, em seguida, solicitou apoio à Polícia Civil (PC) para iniciar as diligências sobre o crime. A Polícia Científica (PCP) também esteve na área para fazer a perícia e remoção do corpo.

O corpo de Thiago da Conceição Fialho foi levado para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol). A Divisão de Homicídios da PC realiza investigação para descobrir a autoria e motivação do crime.

VEJA MAIS