Ocupantes de um veículo morrem carbonizados em acidente na BR-316

Um acidente grave foi registrado na manhã deste sábado na rodovia BR-316, próximo ao município de Elesbão Veloso, no Piauí. Todos os ocupantes de um veículo morreram carbonizados depois do carro de passeio colidir com um caminhão e parar fora da pista. O número exato e a identidade das vítimas ainda não são conhecidos. Autoridades tentam localizar familiares por meio da placa do carro (HYJ-2214), que é modelo Uno, de cor prata, identificado como de Açailândia, no Maranhão.

Informações da página Açailândia Notícias 24h contam que o motorista do automóvel invadiu a contramão e acabou colidindo com um caminhão. Com o impacto, o veículo de menor porte foi arremeçado para fora da pista e foi consumido pelas chamas.

A redação integrada de O Liberal aciona as autoridades para mais detalhes sobre o caso.

