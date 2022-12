Micro-ônibus sem freio sofre acidente no porto de Belo Monte, no Pará

Na noite da última sexta-feira, 16, um micro-ônibus que seguia para o município de Altamira, no sudoeste do Pará, apresentou falha mecânica, supostamente perdendo o controle do freio, e quase caiu no Rio Xingu, no porto da usina hidrelétrica de Belo Monte. Segundo informações de Confirma Notícia, três pessoas eram transportadas no veículo, todas da mesma família. Tanto motorista quanto passageiros sobreviveram após manobra arriscada que evitou que o micro-ônibus afundasse nas águas.

Motoristas que aguardavam a travessia de balsa naquela região testemunharam o fato por volta das 20h30. Eles relatam que o micro-ônibus vinha descendo uma ladeira quando perdeu o freio. O veículo seguia direto em direção ao porto quando o motorista resolveu mudar a direção da trajetória e virou o transporte rumo a um poste de iluminação pública. De acordo com informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém se feriu.

PRF diz que ninguém se feriu no acidente. (Reprodução / Enio Luís Furtado)

Ainda na manhã deste sábado, 17, o micro-ônibus permaneceu no local do acidente. É possível observar como a lataria ficou danificada após a colisão com o poste: o para-brisa ficou destruído e parte das ferragens na frente do veículo ficaram retorcidas. Algumas janelas chegaram a quebrar. Apesar de muito arriscada, a manobra feita pelo motorista evitou que ele e sua família caíssem no ponto mais profundo do rio Xingu em toda a região, com aproximadamente 90 metros de profundidade.