Ciclista morre com a cabeça esmagada por ônibus em Ananindeua

O ciclista Gemerson Santos dos Santos, 27 anos, morreu após ter a cabeça esmagada por um ônibus na tarde desta sexta-feira (16) na rua SN 21, Cidade Nova 6, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima andava de bicicleta, por volta de 13h30, quando supostamente esbarrou no transporte coletivo e não conseguiu evitar a colisão. Gemerson foi parar debaixo de uma das rodas do automóvel e morreu na hora após o atropelamento.

VEJA MAIS

À Polícia Militar (PM), o condutor do ônibus envolvido no acidente disse que o ciclista estaria em alta velocidade no momento em que se chocou contra o transporte.

O motorista se apresentou espontaneamente, acompanhado de um advogado, na Seccional da Cidade Nova, local onde o caso foi registrado.

A bicicleta em que Gemerson estava ficou completamente destruída, o que revela a dimensão do impacto.

O perito criminal Benedito Leão, da Polícia Científica do Pará (PCP), analisou a cena do acidente. Ele afirma que o jovem vinha da Rua 7 numa velocidade considerável, o que reforça a hipótese dita pelo motorista do ônibus. Ele afirma que, além de Gemerson ter a cabeça esmagada, ele apresentava outros ferimentos pelo corpo.

“Ele tinha lacerantes na perna direita e escoriações no joelho, abdômen e marcas de pneus por todo o corpo. O que dá para perceber é que ele saiu da Rua 7 em uma velocidade considerável e não teve o controle da bicicleta”, disse Benedito.

Moradores haviam comentado que Gemerson seria usuário de drogas, mas a polícia não confirmou essa informação. A hipótese de a vítima estar sob efeito de álcool ou algum tipo de entorpecente será investigada pela PCP. “Não sei se ele estaria alcoolizado ou sob efeito de drogas. Os exames necroscópicos é que vão falar a situação dele”, concluiu Benedito.

Tristeza pela perda

Um vídeo compartilhados nas redes sociais mostra o momento em que familiares chegam no local do acidente e encontram o rapaz morto. O corpo aparece coberto por uma lona azul e uma parente de Gemerso chora bastante pela perda. Um outro homem chega a colocar as mãos na cabeça, como se não acreditasse no que estava vendo.