Motociclista morre esmagada por caminhão de lixo, em São Domingos do Araguaia

Um acidente envolvendo um caminhão e duas motocicletas deixou uma mulher morta na tarde da última terça-feira (3), no município de São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. Testemunhas relataram que a vítima, Elissônia Souza, de 30 anos, estava em uma das motos e foi esmagada por um caminhão coletor de lixo. A colisão foi tão forte que ela morreu na hora, antes mesmo do socorro ser acionado. Com informações do portal Debate Carajás.

O caso aconteceu por volta das 16h30, na travessa Brasispanha. De acordo com informações levantadas no local do acidente, a vítima trafegava em uma motocicleta, mas outra moto, uma Honda Bros, freou devido a um caminhão coletor de lixo que estava parado. Elissônia teria se chocado com a moto da frente, caiu e foi esmagada pelo caminhão que vinha logo atrás.

As rodas dianteiras do veículo esmagaram as pernas da mulher, e os pneus traseiros passaram por cima do corpo dela. Não houve tempo para se acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois a vítima morreu na hora.

Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) removeram o corpo da mulher para o Instituto Médico Legal (IML), de onde foi liberado para o velório. Elissônia era casa e deixou esposo e uma filha. No local do acidente, houve grande comoção entre familiares e amigos da vítima.