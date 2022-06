Motociclista tem a cabeça esmagada na estrada, em São Miguel do Guamá

Um homem morreu em um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), nas proximidades da ponte do Itaquiaçu, na rodovia BR-010, a cerca de três quilômetros da sede do município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. A vítima, que seguia de motocicleta, foi identificada apenas pelo apelido de "Pariri Mecânico". Com informações do portal SMG.

Ninguém testemunhou o acidente e não há informações do que possa ter ocorrido. A vítima foi encontrada na estrada, com a cabeça completamente esmagada e o corpo estirado no meio da via. Motoristas, que passavam pelo local, nem acreditavam no que viram, de tão chocante que era a cena. O segundo envolvido no acidente fugiu.

Pela manhã, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) providenciou a remoção do cadáver.

A BR-010 é uma rodovia federal que vai de Estreito, no Maranhão, ao entroncamento com a BR-316, no município paraense de Santa Maria do Pará.