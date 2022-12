Dono de som automotivo é assassinado a tiros em Capanema

Um homem foi assassinado a tiros no município de Capanema, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (15). A vítima foi identificada Rodrigo Nel. Ele era proprietário de uma loja de som automotivo.

As informações foram divulgadas no perfil de Facebook de Madson Santos. As primeiras apurações indicam que o crime ocorreu em um ramal próximo à entrada do balneário Lagoa azul, na BR 308, naquele município.

Essa versão inicial aponta que a esposa de Rodrigo, que está grávida e também estava no mesmo veículo que Rodrigo, também foi baleada e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema. Ela não corre risco de morte.

Até o momento é desconhecida a autoria do crime. Também não há informações sobre a motivação do assassinato de Rodrigo. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.