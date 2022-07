Homem em situação de rua é executado a tiros em Capanema

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (8), em Capanema, região nordeste do Pará. A vítima foi identificada apenas como Alan e vivia em situação de rua. O crime aconteceu por volta de 00h30, na rua Barão do Rio Branco. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o homicídio. Não foi informado por quantos disparos Alan foi atingido. As informações são do Native News Carajás.

A Polícia Militar foi informada por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOP) de que pessoas que estavam próximas do local do crime escutaram barulho de tiro. A equipe policial se dirigiu até a rua Barão do Rio Branco e encontrou a vítima morta. Alan morreu antes de receber atendimento médico.

Os militares disseram que a vítima parecia estar dormindo na rua quando foi alvejado. Ele não apresentava nenhuma identificação e os moradores da região não o conheciam. A PM isolou a área e a Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo do local. O homem seria suspeito de cometer furtos na cidade. No entanto, essa informação não foi confirmada ainda pela Polícia.

O caso segue em investigação. O autor dos disparos não foi identificado e permanece foragido.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para as policiais Civil e Militar e aguardar um retorno.