Homem é morto a tiros dentro de casa em Ananindeua; suspeitos fugiram

​Um homem, identificado como José Edson Castro Barros, de 41 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (1º), dentro de casa, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Nenhum suspeito foi preso. O caso, segundo a Polícia Civil, foi registrado na Seccional da Cidade Nova. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local onde o crime ocorreu, inici​​almente, a Polícia Militar conseguiu apurar que José Edson foi surpreendido por dois criminosos armados, no momento em que estaria abrindo o portão da casa onde morava. Os suspeitos teriam exigido pertences e dinheiro da vítima.

Os criminosos possivelmente tinham conhecimento de que José guardava uma suposta quantia de dinheiro no imóvel. Devido não terem conseguido levar o suposto montante, a dupla atirou na região da barriga do homem e fugiu do local. Um celular de origem desconhecida foi encontrado na residência. O aparelho foi apreendido e entregue à Polícia Civil, que irá investigar a quem pertence o telefone.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que foram levados pertences da vítima durante o crime. A instituição não detalhou, entretanto, quais foram esses objetos subtraídos. Ainda segundo a PC, “diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações e identificar os envolvidos”. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque Denúncia, número 181. A ligação é gratuita, e o sigilo garantido.