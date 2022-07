Homem é morto a tiros por dupla com rosto encoberto, no oeste do Pará

Na madrugada de quinta-feira (30), William Florêncio de Lima, de 30 anos, foi morto a tiros em Alenquer, na região do Baixo Amazonas, oeste do Pará. O crime aconteceu no hall do prédio onde a vítima morava, no Bairro Planalto. Uma dupla encapuzada seria responsável pelos tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A Polícia Civil do Pará informa que, nas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver os suspeitos do crime adentrando o local, um com capacete e outro usando capuz e, em seguida, os dois saindo correndo do prédio. Em nota, a PC detalha:

"O caso é investigado pela delegacia do município de Alenquer. (...) Diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações sobre o caso e identificar os envolvidos. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido".

A vítima morava desde janeiro deste ano em Alenquer. Na casa dele, foram encontradas porções de drogas, o que levantou a suspeita, por parte da polícia, de que ele pudesse ser usuário ou traficante de entorpecentes. William foi morto com seis tiros.

De acordo com o investigador Rodrigo Carioca, em entrevista ao Debate Carajás, o crime foi uma execução e a PC já tem a qualificação de um dos acusados. “É uma questão de tempo prendê-los”, diz o investigador, pedindo aos familiares, ou alguém que conhecia a vítima, para comparecer à delegacia e prestar esclarecimentos para ajudar nas investigações.