Pai e filho encontram ossada humana durante trajeto para a escola

Um pai e um filho encontraram uma ossada humana no momento em estavam indo em direção à escola da criança na tarde da última quarta-feira (29). As informações são do portal AgoraMT.

O pai estava indo deixar o filho, junto com uma cachorrinha da família, e no meio do trajeto o cachorro correu em direção ao mato na BR-163, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). Quando foram tentar tirar o animal do matagal, os dois avistaram um crânio humano. Em seguida, viram também uma cueca e um short.

O adulto acionou a polícia que informou que, a princípio, a ossada seria de um homem. Os ossos foram encaminhados para ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil está investigando o caso.

