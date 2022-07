Mulher desaparece após cair no rio, na Estação das Docas, em Belém

Na noite de quinta-feira (30), uma mulher, que ainda não foi identificada, desapareceu após cair na Baía do Guajará, na Estação das Docas, em Belém. Ainda não confirmações sobre como tudo aconteceu, mas duas possibilidades foram levantadas: a primeira é de que ela tenha se jogado e a segunda é de queda acidental. Um homem, que também visitava o complexo turístico, ainda pulou atrás da vítima para tentar salvá-la, mas não conseguiu. Informações preliminares dão conta de que bombeiros civis foram acionados, mas não chegaram a tempo do socorro.

A redação integrada de O Liberal teve acesso ao áudio de uma testemunha, que preferiu não se identificar, e conta o que aconteceu. Ela relata que percebeu a movimentação estranha a partir do momento em que o homem, também sem identificação e que tentou prestar socorro à mulher, já voltava a subir na orla, após não ter conseguido salvá-la.

“Um rapaz todo molhado tinha acabado de subir aqui o parapeito. Ele tinha tentado socorrer uma moça, de aproximadamente 15 ou 16 anos. Ele disse que estava com a esposa e a filha [na Estação das Docas] quando viu a moça na água. Quando ele viu a moça se debatendo, ele pulou atrás para tentar socorrer”.

A queda da mulher e a tentativa de salvamento teriam acontecido em frente a um dos restaurantes de comida regional da Estação das Docas. A testemunha do acontecimento descreve que, no momento em que o homem saía do rio, outras pessoas no local começaram a gritar por socorro, mas os bombeiros acionados demoraram a chegar. Em seguida, o áudio descreve o desespero do homem, depois de estar em terra firme:

“Ele não conseguiu mais sustentar o corpo da moça e disse ‘ou era ela, ou eu'. Ele estava muito, muito nervoso. Ficou arrasado por não ter conseguido salvar ela. Ele falava ‘eu tentei, eu tentei. Eu dei o máximo de mim, mas eu não consegui’. Ele disse que era uma moça grande e pesada. Agora que chegou aqui o bombeiro civil e o pessoal para socorrer o rapaz”.

Por fim, a testemunha relata, no áudio, que não houve tentativa de salvamento da mulher por parte do bombeiro civil.

“Só tem um bombeiro civil aqui, que disse que não adianta mais ir atrás", conta, acrescentando que o militar teria explicado que, pelo tempo de queda, e pelo horário e consequente má visibilidade do local, qualquer tentativa de salvamento naquele momento já seria em vão.

Ainda é desconhecido o motivo pelo qual a mulher caiu na água. A redação integrada de O Liberal já acionou autoridades para prestarem esclarecimentos sobre o assunto.

