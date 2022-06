Corpo é visto boiando no Rio Tocantins, em Marabá

Na manhã desta segunda-feira (27) um corpo, que aparentava ser de um homem adulto, foi visto boiando no Rio Tocantins, bem próximo à orla de Marabá, sudeste do Pará. O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, o cadáver ainda não foi encontrado. Segundo informações de testemunhas, o corpo descia o rio e chegou a bater em dois barcos pequenos até que desapareceu, próximo a um restaurante flutuante de grande porte.

Segundo o Tenente Emílio, do 5º Grupamento Bombeiro Militar, nem as varreduras feitas com a ajuda de cordas por debaixo do flutuante conseguiram içar o corpo, que segue sem identidade confirmada.

As informações mais recentes são de que mergulhadores devem ser mobilizados de Belém para auxiliar no trabalho, já que não há este tipo de profissional no município. A suspeita é que o corpo tenha ficado preso sob o flutuante.