Dupla executa homem a tiros dentro de loja comercial no nordeste do Pará

Um homem não identificado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (14), dentro de uma loja no centro comercial do município de Nova Esperança do Piriá, região nordeste do Pará. As informações são da TV Piriá.

Dois homens chegaram em uma motocicleta e um deles atirou contra a vítima, segundo informações. Ele morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para apurar mais detalhes sobre o caso. Imagens de câmeras de vigilância do estabelecimento serão utilizadas. A Polícia acredita que o homicídio tenha sido um acerto de contas.

Como denunciar

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.