PM identifica quatro suspeitos de matar Guarda Municipal no interior do Pará; vítima sofria ameaças

Os quatro acusados de matar o Guarda Municipal Mariano Bruno Sarges, na madrugada deste sábado (18), em Mãe do Rio, já foram identificados pela polícia. Os envolvidos foram apontados como Levi Dos Santos da Silva, o “Torre do CV”, de 23 anos; Pedro Paulo de Castro, o “Beiçola”, de 19 anos; Deuziel Garcia de Oliveira, o “Sucuba”, de 21 anos e um homem de prenome “Robson”. As autoridades policiais do nordeste paraense seguem em busca do quarteto. Nenhum deles havia sido preso até às 18h deste sábado.

VEJA MAIS

Em entrevista ao OLiberal.com, um policial militar que preferiu não se identificar confirmou o nome dos suspeitos e afirmou que os quatro envolvidos no assassinato de Mariano Bruno fazem parte de uma faccção criminosa. Inclusive, como detalhou o militar, o primeiro a atirar na vítima Levi, que foi liberado há pouco tempo do sistema penal.

PM identifica três suspeitos de matar guarda municipal no interior do Pará; vítima sofria ameaças Pedro Paulo de Castro, o "Beiçola" Levi dos Santos Silva, o "torre de CV"

“Bruno já vinha sofrendo ameaças. [Os suspeitos] estavam arquitetando o crime há muito tempo. Levi saiu há pouco tempo do presídio. Esses caras no mínimo já tem mais de 15 homicídios só naquela região de Mãe do Rio, Aurora do Pará e Novo Horizonte”, afirmou o policial.

O carro usado na execução foi encontrado pela polícia nas proximidades da Comunidade Santana do Capim, em Aurora do Pará.

O guarda municipal Mariano Bruno Sarges é filho do sargento PM da reserva, Antônio Anilde Alves, que atualmente atua na Guarda Municipal local. O corpo da vítima ainda está no Instituto Médico Legal (IML) e deve ser velado na casa da família, no município de Mãe do Rio, no bairro Santo Antônio.