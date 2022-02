Jovem de 21 anos atira na PM e Guarda Municipal e é morto pelos agentes de segurança

As Polícias Civil e Militar informaram que Willian Gabriel da Silva Gomes, 21 anos, morreu baleado por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO), por volta das 20h40 do último dia (22), após ter atirado contra agentes de segurança pública. Os militares faziam uma abordagem, com apreensão de drogas, no bairro Nova Carajás, em Parauapebas, no sudeste do estado. Com informações do site Zé Dudu.

As informações apontam que o GTO e a Guarnição do Canil da Guarda Municipal faziam patrulhamento, como parte da Operação Carajás, quando viram a movimentação estranha de William Gomes em esquina escura. Ele, ao avistar a viatura policial, teria saído do local caminhando rápido.

Os militares o seguiram e o abordaram. Era um adolescente de 17 anos, que portava 206 gramas de maconha. Os PMs e os guardas municipais, após o flagrante, começaram uma varredura nas proximidades. Então, segundo eles, alguém começou a atirar contra eles, que revidaram e acertaram William.

O resultado desta ronda do foi a apreensão do citado adolescente, apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, sob a responsabilidade do delegado Gabriel Henrique Costa. Os agentes também apresentaram a maconha, R$ 40,00, um telefone celular, uma balança de precisão e uma espingarda calibre 20. O corpo de William foi removido pelo Instituto Médico Legal para perícia.