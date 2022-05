Guarda Municipal é executado por motociclistas em Ananindeua

Um Guarda Municipal de Ananindeua morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um atentado no final da noite desta sexta-feira (13). Segundo informações do 30º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, de prenome Rosário, foi abordada e executada por quatro homens, divididos em duas motocicletas. Os criminosos fugiram em seguida. O caso ocorreu na rua C, do residencial Bem Viver, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua.

A Polícia Científica do Pará (PCP) informou que foi acionada para realizar a perícia no local do crime e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Os detalhes sobre a motivação do homicídio e os envolvidos na execução do agente de segurança pública deverão ser investigados pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Informações que ajudem a elucidar o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do 181. O sigilo é garantido e a ligação é gratuita.