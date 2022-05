Assalto com refém termina com cabo da aeronáutica morto e bandidos presos

O cabo da Aeronáutica Jax Coelho Garcia, de 39 anos, foi morto após reagir a um assalto na noite desta sexta-feira (13). Ele foi atingido com um tiro na cabeça dentro de um ônibus da linha Marituba/Ver-o-Peso, que trafegava pela avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro de Val-de-Cães, em Belém. Segundo a Polícia Civil, os bandidos fugiram e, pouco depois, dois deles fizeram reféns os passageiros de outro coletivo, já na BR-316, em Ananindeua.

Os criminosos, que ainda não tiveram a identidade divulgada, liberaram os reféns após quase uma hora de negociações. Ninguém ficou ferido. Os dois foram encaminhados para a Divisão de Homicídios, que está à frente das investigações sobre a morte do militar.

VEJA MAIS

Segundo informações repassadas pela PC, após o homicídio os assaltantes roubaram pertences dos passageiros que estavam no interior do ônibus da linha Marituba/Ver-o-Peso e, em seguida, pegaram uma motocicleta para fugir do local. Dois deles seguiram para a BR-316, onde entraram em outro coletivo e anunciaram novo assalto.

Enquanto isso, o corpo de Jax Coelho ficou dentro do primeiro coletivo, estacionado na frente da Seccional da Sacramenta, aguardando a equipe da Polícia Científica para os trabalhos de perícia e remoção.