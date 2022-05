Corpo do guarda municipal morto a tiros em atentado será sepultado no Maranhão

A prefeitura Municipal de Ananindeua divulgou nota de pesar pela morte do guarda civil municipal, Benedito do Rosário dos Santos, de 45 anos, em que informa que o caso é investigado pela Polícia Civil. O servidor foi assassinado a tiros por homens em uma motocicleta, no final da noite desta sexta-feira (13), no bairro do Aurá, em Ananindeua.

Na nota, a prefeitura lamenta a perda do agente público da área de segurança e informa que ele não vinha recebendo ameaças. Ainda, segundo a prefeitura municipal, o corpo do guarda teve um velório breve, nesta manhã de sábado (14), na rua José Marcelino de Oliveira, nº 399, no bairro Centro, em Ananindeua. Em seguida, o corpo seria trasladado para o estado do Maranhão, onde ocorrerá o sepultamento.

Guarda municipal foi executado por quatro homens

Passavam das 23h, desta sexta-feira (13), quando a informação de um assassinato chegou ao 30º Batalhão da Polícia Militar (30º BPM), que cobre a área do Aurá. De imediato, uma guarnição foi designada para atender à ocorrência, que apontava como vítima, um homem executado a tiros, por quatro outros homens, divididos em duas motocicletas. Os suspeitos fugiram em seguida.

A PM não demorou a chegar ao local, na rua C, do residencial Bem Viver, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, e constatou a morte de Benedito do Rosário. A Polícia Científica do Pará (PCP) também foi acionada para realizar a perícia e promover a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), que só liberou o corpo, após os exames de necropsias, na manhã deste sábado.

Nas rede sociais, houve bastante especulações sobre a motivação do homicídio, no entanto, não há nenhuma informação confirmada a respeito do crime. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil está à frente das investigações, até então, ninguém foi preso. Informações que ajudem a elucidar o caso podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido e a ligação é gratuita.