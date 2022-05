Dupla em moto atira contra major da PM quando vítima saía de casa, em Barcarena

Na manhã desta sexta-feira (13), dois homens que estavam de moto balearam Brito Júnior, major da Polícia Militar, no momento em que ele saía de carro de casa, em Vila do Conde, no município de Barcarena, nordeste do Pará. A vítima foi atingida por um tiro e a bala teria se alojado nas costas.

De acordo com informações divulgadas pelo subcomandante do Batalhão da PM na área, a vítima está sendo transferida para um hospital em Belém e não corre risco de morte.

Ainda segundo a autoridade policial, militares realizam incursões na região em busca dos criminosos. Até o momento não há informações de nenhuma pessoa presa.

Major da PM já foi alvo de atentado em 2016

Brito Júnior foi baleado, no dia 6 de junho de 2016, quando tentava impedir que uma senhora fosse assaltada, próximo a um supermercado, na Vila dos Cabanos, de acordo com informações do Portal do Carlos Baía. Segundo o site, um motoqueiro efetuou o disparo e em seguida fugiu do local.

Ajude a Polícia

Quem tiver informações que possam contribuir nas investigações pode entrar em contato com a polícia por meio do Disque Denúncia, pelo 181. O anonimato é garantido.