Homem é assassinado a tiros na hora do almoço em churrascaria de Barcarena

No início da tarde deste sábado (12), um homem identificado apenas como Matheus se preparava para almoçar quando foi morto a tiros, em uma churrascaria, na avenida Germano Aranha, em Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, região nordeste do Pará. Ninguém foi preso até o momento. Com informações do portal Informa Barcarena.

Testemunhas relataram que o rapaz foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo, efetuados por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta e fugiram em seguida. Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime.

A ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros foi direcionada para o local, mas somente constatou que Matheus já estava sem vida. Muitos curiosos se aproximaram da churrascaria. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o homicídio.

O corpo de Matheus foi removido do local do crime, para passar pelo exame de necropsia e, posteriormente, ser liberado para a família realizar o velório. Quem tiver qualquer informação que ajude a polícia a localizar e prender os suspeitos pode repassar através do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.