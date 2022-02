Policial à paisana coloca trio de assaltantes para correr de restaurante, na Vila dos Cabanos, em Barcarena

Três criminosos, entre eles uma mulher, assaltaram na tarde desta quarta-feira, 16, por volta das 12h40, um restaurante localizado na avenida Dom Romualdo Coelho, em Vila dos Cabanos, município de Barcarena, nordeste paraense.

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Os suspeitos roubaram vários celulares das vítimas. Um policial à paisana tentou impedir a ação e houve troca de tiros com os bandidos. As imagens mostram o momento em que o trio foge do local em duas motocicletas. Um deles cai ao chão e, aparentemente, ferido sai rastejando do local. O policial não sofreu nenhuma lesão.

Três viaturas da Polícia Militar iniciaram as buscas pelos suspeitos, na área da Orla de Itupanema e Nossa Senhora de Fátima, onde foi possível encontrar uma das motos usadas no crime. Já os suspeitos não foram localizados até o momento.

O veículo possivelmente é fruto de roubo. Porém os policiais não encontraram registros no sistema de trânsito. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, onde foram lavrados os procedimentos cabíveis ao caso.