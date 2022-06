Ourilândia do Norte: Casal é morto a tiros na frente de bebê de um ano dentro de carro

​Alex Conceição Guajajara, de 41 anos, e Maria Antônia dos Santos Sousa, de 32 anos, foram executados a tiros dentro de um carro, na noite desta quarta-feira (29), em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. O casal teria sido abordado por uma dupla, ainda não identificada, que estaria em uma motocicleta e se aproximou do automóvel para cometer o crime. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com informações da Polícia Civil, o casal começou a ser alvejado pelos criminosos por volta das 18h, na avenida Ceará. Alex, que dirigia o veículo, um Chevrolet Onix branco, tentou escapar dos assassinos, acelerando o carro, mas os bandidos seguiram atirando e, já ferido, ao chegar na rua Rondônia, colidiu contra uma calçada. No veículo, também estava um bebê de cerca de um ano. O menino não ficou ferido.

Os assassinos terminaram a execução, atirando várias vezes contra as vítimas. As investigações preliminares apontam que Alex e Maria trabalhavam como ambulantes vendendo variedades e confecções próximo a um supermercado da cidade. Mas ainda não é possível afirmar se a atividade desempenhada tem a ver com a morte do casal.

​​A Polícia Militar realiza incursões na cidade para tentar localizar os suspeitos, assim como a Polícia Civil busca informações sobre o casal para saber as prováveis motivações dos crimes.​ A PC também vai analisar imagens de câmeras da área, para tentar identificar os criminosos. ​Após o crime, ​o Conselho Tutelar foi acionado para dar abrigo e cuidar da criança, enquanto a​ polícia tenta localizar possíveis familiares das vítimas.​​