Homem é encontrado morto em Oriximiná; vítima apresentava marcas de violência

​O corpo de um homem identificado como Elinaldo Melo do Nascimento, de 32 anos, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (6), na rua Carlos Calderaro, bairro Santa Luzia, em Oriximiná, no Pará. Equipes policiais estiveram no local para a realização dos procedimentos cabíveis à investigação e remoção do cadáver.

A vítima apresentava marcas de violência, mas a polícia ainda não detalhou as circunstâncias do ocorrido. Portanto, não há informações sobre o tipo de arma usada para a execução do homicídio. Nenhum suspeito de participação no crime foi preso, e a motivação do assassinato é desconhecida.

A reportagem acionou a Polícia Civil para apurar mais informações sobre o caso. A instituição apenas informou que “o caso é investigado pela delegacia do município de Oriximiná” e “diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria e motivação do crime”.

“Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu a PC.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do homem: “Meus sentimentos aos familiares e amigos”, “Não acredito que isso aconteceu. Conhecia ele desde pequeno. Um menino extrovertido, alegre e de bom coração”, comentaram.