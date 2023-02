Casal é preso por morte de mulher cujo assassinato foi compartilhado em rede social

Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, de 23 anos, e Raisha Bruna Matos da Silva, de 18 anos, foram presos por policiais civis em Juazeiro do Norte (CE), nesta quinta-feira (2). O casal é suspeito da participação na morte de uma mulher de 18 anos no Cariri. As informações são do Diário do Nordeste.

VEJA MAIS

A polícia aponta que a motivação do crime envolvendo a vítima, identificada como Tamires Lima da Silva, está relacionada ao seu envolvimento com um grupo criminoso da região, que seria rival da facção à qual o casal estava ligado. De acordo com a apuração da TV Verdes Mares, a morte da jovem foi filmada e compartilhada em uma rede social.

O corpo da vítima, que desapareceu no último dia 27 de janeiro, foi encontrado na última terça-feira (31) com sinais de violência.