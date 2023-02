Assassino mata mulher com golpes de faca, filma o crime e posta na internet

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta nesta terça-feira (31) na cidade do Crato, no interior do Ceará. A vítima foi atingida por golpes de faca. O crime foi filmado e compartilhado nas redes sociais. Os principais suspeitos são uma amiga da jovem e o namorado dessa amiga.

Segundo as imagens, a mulher foi esfaqueada enquanto outras pessoas assistiam ao crime sem intervir. Uma pedra também foi arremessada na cabeça dela depois que ela já estava caída no chão.

A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram comunicadas e realizaram os primeiros procedimentos sobre o crime. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional do Crato.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)