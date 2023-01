Corpo de homem é encontrado com sinais de facadas em Marabá

O corpo de um homem foi encontrado, com sinais de facada, em Marabá, no sudeste do Pará. O portal Debate informou que, segundo testemunhas, ocorreu o furto de uma bolsa, dias atrás, na Praça São Francisco, que contribuiu para que o corpo fosse localizado.

O dono da bolsa, cujo nome não foi divulgado, e um amigo vasculharam as imediações da praça, à procura da bolsa. E, por volta das 19 horas de sábado (28), eles entraram na antiga construção para ver se localizavam os pertences. Foi quando encontraram o corpo, que apresentava vários sinais de golpes de faca na região do tórax e abdômen.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime. Uma equipe da perícia criminal esteve no local. Houve dificuldade para remover o corpo porque a escada era muito estreita.

Por esse motivo, a equipe do Instituto Médico Legal (IML) solicitou o resgate do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para descer o corpo do 2° piso da construção. A identidade da vítima não foi revelada nem se sabe a autoria e motivação do crime.

A Polícia Civil informou, neste domingo (29), que já iniciou as investigações para apurar mais informações sobre a autoria e a motivação do crime, bem como coletar mais dados para identificação da vítima.

Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.