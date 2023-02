Incêndio consome três casas de madeira no bairro do Guamá; vídeo

Três casas de madeira foram totalmente destruídas na noite desta sexta-feira (10) na passagem Joana D'ark, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo moradores, os imóveis atingidos pelas chamas seriam da mesma família. Uma pessoa ficou ferida após sofrer uma queimadura no braço.

Até 0h00 deste sábado (11), a situação ainda não tinha sido completamente controlada, mas o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) ainda trabalhava no rescaldo. É o que afirma a tenente Lorena, encarregada pela atuação dos Bombeiros. "Nosso propósito era fazer com que o fogo não passasse para outras residências e foi o que conseguimos. Quando chegamos, as casas de madeira já estavam consumidas pelas chamas", detalhou a tenente.



Antônio Carlos, mora ao redor do local do incêndio, e chegou a levar balde de água para controlar as chamas, por volta de 21h30, quando incêndio teria começado. Ele afirma que o morador que se feriu, também tentou ajudar no combate às chamas e também diz que supostamente a causa do acidente teria começado no ventilador de uma das residências. "Levei balde com água e até tirei as pessoas que estavam lá. Tinha quatro mulheres e um homem. O rapaz tentou cessar o fogo e acabou queimando o braço. Conversei com um morador das casas atingidas pelo fogo e ele me disse que tudo iniciou com um ventilador", comentou o residente.



Apesar da suspeita de como o incêndio iniciou, apenas a perícia poderá comprovar como tudo ocorreu.



O morador que se machucou foi encaminhado ao Pronto Socorro do Guamá. O estado de saúde dele não foi revelado.



Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram dimensão do incêndio. Em uma das filmagens, uma mulher comenta sobre as chamas estarem "altas" e revela o medo de que as chamas atingissem outros imóveis.