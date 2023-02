Pronto-Socorro do Guamá retoma atendimento integral nesta sexta, diz Prefeitura

Os atendimentos no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei (HPSM do Guamá) foram normalizados integralmente na manhã desta sexta-feira, 10, afirma a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), em nota publicada na manhã de hoje. Até ontem, 9, a unidade de saúde estava atendendo apenas pacientes considerados em quadro grave.

"A Sesma reitera que, conforme compromisso assumido, o pagamento dos plantões médicos ocorreram na data de hoje. Portanto, 60 dias após os plantões realizados, dentro do prazo estabelecido para pagamento da categoria", diz a nota.

No dia 8 de janeiro deste ano, profissionais do PSM do Guamá paralisaram as atividades durante a noite em reivindicação pelos salários atrasados. Na mesma noite, a Sesma foi procurada pela redação de O Liberal, mas só deu retorno na terça-feira (10 de janeiro), dizendo r que a unidade seguia atendendo casos graves.

No dia 10 de janeiro, o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) informou que os médicos do PSM do Guamá tiveram uma primeira reunião com o novo gestor da Sesma, o economista Pedro Anaisse. Na ocasião, o secretário de saúde assumiu o compromisso de fazer os pagamentos de janeiro assim que o orçamento municipal reabrisse. “Já em fevereiro e março os pagamentos serão realizados entre os dias 5 e 10, como estava sendo feito até então. Além disso, se comprometeu a reunir novamente com os médicos após 90 dias, início de abril, para dar uma resposta concreta sobre a reivindicação do pagamento ser feito até o dia 30 de cada mês”, resumiu o Sindmepa.