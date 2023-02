Jovem é morto com facada ao tentar defender companheira do ex-marido no bairro da Condor

Gabriel Aparecido dos Santos Lima, 19 anos, foi morto com uma facada no peito no final da tarde desta sexta-feira (10) em uma vila sem identificação, na passagem São Judas Tadeu, localizada no bairro da Condor, em Belém. O suspeito foi identificado como Luiz Lucas Sodré da Silva, 21. Ele fugiu após o homicídio e ainda não foi localizado. O crime ocorreu perto de uma igreja evangélica da área.

De acordo com o relatório da ocorrência da Polícia Militar, agentes do 20º Batalhão se dirigiram até a cena do crime após a denúncia repassada ao Centro Integrado de Operações (CIOP) sobre um morador que se deparou com o corpo de Gabriel. Os militares encontraram o rapaz morto, vestindo apenas uma bermuda cinza.

A resposta sobre o que aconteceu veio após a guarnição ter localizado a companheira da vítima. Ela disse aos policiais que o ex-marido, Luiz, tentou atacá-la e Gabriel interviu. O suspeito o matou com um arma branca e sumiu depois de cometer o crime. As autoridades não revelaram o motivo da confusão.

A PM ainda realizou buscas pelas redondezas para tentar localizar o suspeito, mas não acharam nada.

Peritos criminais da Polícia Científica do Estado Pará (PCEPA) foram acionados e constataram apenas um ferimento na altura do tórax. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil do Pará sobre o paradeiro de Luiz e arma utilizada para matar Gabriel. A reportagem aguarda retorno.