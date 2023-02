‘Caçula’ mata ‘Kiko’ na zona rural de Castanhal

Um homem identificado como Eldo Alho Teixeira, conhecido como “Kiko”, de 33 anos, foi assassinado no município de Castanhal. O crime ocorreu por volta das 19h40 de quinta-feira (9).

Os policiais militares lotados no 5º BPM foram informados, por volta das 20h30, de um provável homicídio no ramal da Vila Nazaré, na zona rural do município.

No local, eles constaram a morte de Eldo. Na área do crime, os agentes apuraram que um homem conhecido como “Caçula” atirou em Kiko, usando uma espingarda. Ainda segundo essas primeiras informações, há alguns dias os dois brigaram. E, após esse desentendimento, um ameaçou o outro.

Os militares, que estavam nas viaturas 0518 e 0524, também foram informados de que, na noite de quinta-feira, “Caçula” foi até a casa de “Kiko” e atirou nele, baleando-o no tórax. Ele morreu no local. O acusado fugiu. As guarnições fizeram buscas, mas, pelo menos nesse primeiro momento, não localizaram o autor do crime.